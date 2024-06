Ultim’ora Torino il presidente Cairo si sbilancia | annuncio sulla cessione di Buongiorno!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Uno dei calciatori accostati al Napoli è Alessandrodel, intanto arrivano le parole a sorpresa delUrbano. Ildel, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’occasione è stata utile per parlare del futuro di Alessandro, difensore e capitano granata, finito nel mirino del Napoli a di tanti altri club. Ecco quanto evidenziato: Quanto vale? Non lo so. Non e un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028.È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. lo lo adoro, e un ragazzo e un giocatore straordinario. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione.