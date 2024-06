‘Sempre Bologna’ arriva il magazine che celebra i 60 anni dello Scudetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bologna, 3 giugno 2024 – Sessant’fa, l’urlo della città festeggiava lodel Bologna: era il 7 giugno 1964. I rossoblù trionfarono allo spareggio con l’Inter, all’Olimpico di Roma: 2-0 con i gol di Fogli e Nielsen. Quello era ‘il Bologna che tremare il mondo fa’ e che ha scritto la storia del calcio. Oggi, nel 2024, la città è tornata a esultare grazie ai ragazzi di Joey Saputo, che ha riportato in Champions la società. Due imprese sportive legate da un filo rossoblù. Per festeggiare l’versario, giovedì 6 giugno il Carlino – in tutto il territorio bolognese e di Imola - regalaBologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’, undi ben 128 pagine allegato gratuitamente al quotidiano in cui ripercorriamo l’epopea rossoblù di ieri e di oggi con foto storiche, interviste, approfondimenti.