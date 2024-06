Roland Garros 2024 Paolini | Sono davvero contenta ora credo di più in me stessa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) “, è stata una partita dura, lei qui giocabene. All’inizio è stato difficile, le condizioni erano anche diverse dagli altri giorni, ma alla fine penso di aver fatto un grande lavoro”. Lo ha dichiarato Jasmineal termine della vittoria sulla russa Elina Avanesyan e la qualificazione ai quarti di finale del. “Ho cercato di rimettermi nel match game dopo game, trovare sensazioni migliori e questo ha funzionato. ono piccola ma cerco di combattere, lottare e dare sempre il 100% in campo. Oradi più in me, vincere alcune partite l’anno scorso e quest’anno mi ha aiutato. Ho fatto un grande passo in avanti”, ha aggiunto l’azzurra, che ora attende la n°4 al mondo Elena Rybakina.: “, oradi più in me” SportFace.