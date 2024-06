Perché Godzilla Minus One ha capito tutto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 3 giugno 2024) Come un roboante ruggito nel silenzio. CosìOne è arrivato su Netflix. Senza preavviso, senza promozione. Niente di niente. Dal nulla, eccolo stare stretto in streaming. Grande cinema costretto nel recinto del piccolo schermo. Un bel regalo, visto che a dicembreOne è stato un grande evento lungo solo sei giorni in pochi cinema italiani. Da allora se ne è solo parlato bene e il clamoroso Oscar agli effetti visivi non ha fatto altro che confermare la bellezza di un film che ci regala unmolto diverso da quello più caciarone che divide lo schermo con King Kong nel MonsterVerse Warner.One è film intimo e profondo, che non rinuncia allo spettacolo. Un film giapponese che racconta il Giappone attraverso una creatura iconica.