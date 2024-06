Maxi cantiere per sostituire i tubi dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nuove tranche di lavori a Carate Brianza per la sostituzione di alcune tratte d’acquedotto, che rientrano nel grande progetto di BrianzAcque da 60 milioni (50 dal Pnrr) per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. A distanza di una settimana l’uno dall’altro, scatteranno due interventi. Il primo, da oggi, riguarda via Mosè Bianchi. La SP 6, Monza-Carate Brianza sarà interessata dai cantieri nel tratto compreso tra l’incrocio di via Schweitzer fino ad Albiate. Il costo è di 463mila euro, che saranno impiegati per il “ricambio“ di 715 metri di vecchie condotte idriche. Grazie a questo intervento, della durata di due mesi e mezzo, si stima di recuperare 7.307 metri cubi di acqua l’anno.