Matrimonio Bagnaia per Domizia Castagnini addio al nubilato in versione ‘Pecchino Express’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pesaro, 3 giugno 2024 – Il grande giorno delcon il suo Peccosi avvicina. E la futura sposa,, si è lanciata in un originalissimoalin chiave ‘Pechino, appositamente ribattezzato per l’occasione. Sottotilo: ‘Avventura in Pesre’ (Pesaro in dialetto, ndr). Per la serata di festa con le amiche di sempre,ha scelto Pesaro, dove la coppia ha scelto di vivere, in zona mare. Ricordiamo che i futuri sposi sono di Chivasso, nel Torinese. Nelle varie tappe on the road, dal lungomare alla darsena tra i due porti,e l’amica hanno indossato un cappello texano, rigorosamente white, con perfetto outfit stile cowgirl. E non poteva che essere così, nessun dettaglio lasciato al caso, dopo che la futura sposa del campione di motociclismo lavora come fashion buyer per la nota boutique Ratti.