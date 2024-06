L’IMBECILLE è il nuovo album di MAIDA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Barbiere è il secondo album di inediti di Barbiere che contiene tredici tracce scritte in collaborazione con il paroliere Antongiulio Iorfida. Barbiere è fuori con l'album Matto del Barbiere

Matto del Barbiere è il secondo album di inediti di Barbiere, cantautore classe '82 originario di Soverato (CZ). Il disco, pubblicato da Be NEXT Music/Sorry Mom! con distribuzione Universal, contiene tredici tracce, tutte scritte in collaborazione col paroliere Antongiulio Iorfida. Le tematiche dell'album Matto del Barbiere

Attraverso le accattivanti sonorità rock/crossover, Barbiere esplora i temi del tempo che passa, dell'essere alternativi e dell'amore maledetto. Ad accompagnarne l'uscita l'omonimo singolo, che prende spunto da una mossa scacchistica – detta, appunto, "matto del Barbiere" – con cui il pedone fa rapidamente scacco al re.