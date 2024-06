Kamada lascia la Lazio | pesanti accuse a Lotito il retroscena sul rinnovo sfumato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) La querelle Daichiè arrivata all’epilogo decisivo. Il calciatore ha comunicato, fugando ogni dubbio, che la sua esperienza biancoceleste è terminata qui. Niente, è rottura totale con la società. Le trattative per ilsono sfumate in un nulla di fatto e adesso volano gli stracci.e leIntervistato da “Football Zone”, il centrocampista giapponese ha lanciatonei confronti di Claudio: “è deciso al 100% che lascerò la. All’inizio avevo intenzione di restare, ma l’Italia è così e il presidente dellaè famoso per essere uno dei più difficili con cui negoziare. Volevo solo un contratto di un anno e non ho chiesto nulla perché ero pagato abbastanza. Non so che cosa il mio agente abbia detto alla società, ma io volevo solamente un anno di contratto.