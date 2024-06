Il grande jazz protagonista al Qoelet di Redona

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. Il 6 giugno prossimo si chiude la rassegnaplays24, dopo il successo di pubblico e critica del concerto INTERPLAY con protagonisti Antonello Salis, Francesca Remigi e Sergio Orlandi. Organizzata dall’associazione “Le Piane di”, con la media partnership della webradio dell’Università degli studi di Bergamo, UniBg OnAir, la rassegna ha vinto la scommessa di portare in periferia musicisti di respiro internazionale con progetti originali che valorizzano l’energia e la bellezza tipiche di questi angoli di mondo dove è possibile costruire relazioni solidali e legami culturali che esprimono le migliori qualità delle donne e degli uomini di oggi. Alle 21 al cineteatroin via Leone XIII, 22 a Bergamo, il concerto 3 Trumpets music and friendship con il sestetto capitanato da tre trombettisti, Fabrizio Bosso, Sergio Orlandi e Alessandro Bottacchiari, si esibisce in prima assoluta proponendo un repertorio che va dal Be Bop all’Hard Bop e si ispira ai grandi trombettisti della storia delproponendo composizioni di Fats Navarro, Howard Mc Ghee, Kenny Dorham, Thad Jones, Freddie Hubbard, Nicholas Payton, Roy Hargrove oltre che a composizioni originali dei tre musicisti.