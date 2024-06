Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 3 giugno 2024) Scoperta sui “” nelUno studio recente ha evidenziato come antichi, chiamati HERV, nelpossano influenzare la suscettibilità apscichiatrici come depressione, disturbo bipolare e schizofrenia. Implicazioni dei risultati dello studio Le ricerche suggeriscono che isiano influenzati anche da fattori genetici. Versioni specifiche di genistate associate a tali, ma l’effetto degli HERV non era stato ancora esplorato. Importanza degli HERV nelGli HERV, frammenti diintegrati nelnel corso dell’evoluzione, rappresentano circa l’8% del. Alcuni di essiattivi nelle L'articolo I “nelproviene da News Nosh.