I protagonisti della soap turca di Real Time questa sera si rifugiano a casa Aslanbey

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Piani diabolici e un odio recondito che non accenna ad andare via. Sono i due fattori principali dell’ottava puntata di Hercai – Amore e vendetta, in onda staalle 21.40 su. Come sempre, tutto ruota attorno ai due, Reyyan e Miran, vitinvolontarie dell’astio tra le rispettive famiglie. Da “Bridgerton 3” a “Under Paris”: film e serie su Netflix a giugno X Leggi anche › Nella settima puntata di “Hercai” Reyyan spara a Miran Hercai, trama puntata 3 giugno Nel primo episodio Un passo indietro, un passo avanti, Reyyan (Ebru ?ahin) e Miran (Akin Akinözü) sono ancora nascosti nel vigneto di Firat (Cahit Gök).