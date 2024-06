Guardare sé stessi e la realtà con lucidità | Gasperini traccia la via per l’Atalanta di domani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. “Bisogna sapersée lacon”. Versodel, Gian Pierola via da seguire. Tre strade, come erano nel 2022 in quella famosa conferenza stampa fiume all’Accademia dello Sport. Stavolta, però, molto diverse. Perché il gap “Si può colmare facendo un miliardo di debiti e dando tantissimi soldi ai giocatori, oppure cercando di non vendere i pezzi migliori”. Poi però c’è anche un terza via. Per l’appunto. Che è quella che Gasp e la società vorranno perseguire, perché significa saper restare coi piedi per terra, cosa certamente non facile a Bergamo di questi tempi, tra feste in piazza, celebrazioni folli ed entusiasmo dilagante con la seconda coppa in 61 anni di storia, la prima europea.