GameStop corre a Wall Street | sale del 75% Il ritorno di Roaring Kitty dopo il rally del 2021

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) New York, 3 giugno 2024 -dove guadagna il 75% prima di essere sospesa per eccesso di volatilità. La volata è legata a, che ha dichiarato di aver azioni per 116 milioni di dollari nella società di videogiochi: 5 milioni di titoli, acquistati a 21,27 dollari per azione. Già il 13 maggio scorso il titolo era balzato ale voci di undi Keith Gill, salito alla cronache nelcome ildietro alla volata del titolo e dei meme stock. Le indiscrezioni si sono diffuse quando sull'accout X diè apparsa l'immagine di un uomo con in mano quello che sembra un controller per videogiochi. L'immagine era stata subito interpretata come un suoin azione.