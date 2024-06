Filippo di Edimburgo Kate Middleton Mary di Danimarca e gli altri | non è facile vivere da royal consorte

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non èfare il re. E nemmeno la regina. Ancor meno il(o la) di chi siede sul trono. Un ruolo delicatissimo, sempre in bilico tra il rischio di apparire troppo o troppo poco. Alla costante ricerca di un complicato equilibrio, strattonati dal desiderio di avere una propria personalità e, al contempo, dalla necessità di non mettere in ombra chi, in famiglia, indossa la corona. C’è chi vi è riuscito, come il principe, mandando giù tanti bocconi amari. E chi, come Lady Diana ha rischiato di mandare in crisi il matrimonio perché accusata di oscurare il marito, futuro sovrano del Regno Unito. E ancora: chi ha dovuto sostituire, come la regina Camilla, ilincoronato nel momento del bisogno, rimboccandosi le maniche senza prendersi i giusti meriti.