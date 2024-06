F1 Esteban Ocon lascerà l’Apine al termine della stagione 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le strade die dell’Alpine si separeranno al. Il pilota non farà più parteline-upscuderia transalpina nel Mondiale di F1. Un legame che durava da molto tempo e che ha consentito adi ottenere, nel corso degli ultimi cinque anni, una la vittoria nel GP di Ungheria nel 2021 e altri due podi: un secondo posto nel Gp del Bahrain 2020 e un terzo posto a Monaco nel 2023. “Correre per questa squadra – ha scrittoin un suo post social, nella traduzione di Sky Sport – è stato un capitolo importantemia vita. Sono stato con Alpine per cinque anni, ma la mia carriera da pilota professionista era iniziata anni prima proprio ad Enstone, quando ero solo un adolescente, e per questo avrà sempre un posto speciale nei miei ricordi.