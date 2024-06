Ct San Giorgio del Sannio serie B1 femminile | espugnata Lucca sannite in corsa per i play off

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Terza vittoria nel torneo di B1 per le ragazze del Ct Sandelche espugnano3-1 e fanno un importante passo in avanti verso la possibile qualificazione aioff. Nei primi due singolari la Oliynykova (n°368 Wta) ha sconfitto 62 75 la forte Corinna Dentoni (ex 132 del mondo) mentre Sara Milanese (2.2) si è imposta 62 64 sulla Martellenghi (2.4). Nel terzo singolare, poi, c’è stata una prestazione di altissimo livello e di enorme intensità di Ylenia Zocco (2.4), appena rientrata dal Roland Garros, con la giovanissima tennista che ha regolato con un perentorio 61 60 la Pierro. Sul 3-0, il doppio Oliynikova/Zocco si è arreso 36 61 10-6 a Martellenghi/Pierro. Nonostante le notevoli insidie della trasferta, le ragazze del Ct Sandelhanno portato a casa una vittoria importantissima in chiaveoff e domenica prossima in casa ci sarà una sfida altrettanto decisiva contro il Tc Sassuolo.