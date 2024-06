Civitavecchia – Detenuto tenta strangolamento poliziotto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella Casa circondariale didomenica 2 giugno si è consumata un’aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Dura presa di posizione da parte di Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, dopo il grave episodio: “Durante l’orario di chiusura delle socialità alla 1 sezione Circondariale, intorno alle 19, unitaliano non voleva rientrare in cella perché voleva essere visitato in infermeria: l’Agente addetto lo informava che sarebbe poi stato visitato. A quel punto, ilsi è scaraventato contro l’Agente mettendogli le mani al collo, procurandogli dei graffi, ma il collega è riuscito a dare l’allarme e, con l’ausilio di altri poliziotti, si è riusciti a ripristinare l’ordine.