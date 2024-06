Ciclismo | grande successo per il GeoGravel Tuscany

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pomarance (Pisa), 3 giugno 2024 –a Pomarance per la seconda edizione della, ideata di Paolo Bettini, con grandi ospiti e quasi 250 partecipanti. Un evento per far conoscere al mondo la meraviglia delle Strade Grigie. Quasi 250 partecipanti sono arrivati da tutta Italia per godersi tre giorni di festa, musica enella terra della geotermia toscana. Sabato 18 coraggiosi sono partiti per affrontare il percorso Ultra di 250 km e oltre 5.000 metri di dislivello, mentre la sera al Piazzone è andata in scena lafesta infiammata dalla musica di Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti, che con il suo sound ha fatto scatenare centinaia di persone arrivate a Pomarance da tutta la Toscana e non solo.