Borsa | l' Europa sale in vista delle banche centrali giù i tassi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le Borse europee sono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mossesulla politica monetaria. In settimana è attesa la Bce, con le previsioni di un primo taglio dei, ma anche le decisioni del Canada e della Polonia. In questo contesto i rendimenti dei titoli di Stato sono in flessione mentre si rafforza il dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%, in attesa di Wall Street dove i future sono in rialzo. Maglia rosa per Milano (+0,8%). In positivo Francoforte (+0,7%), Madrid (+0,6%), Parigi (+0,4%), Londra (+0,1%). Acquisti sul comparto tecnologico (+1,2%) dove Amd si muove nell'intelligenza artificiale per rincorrere la rivale Nvidia. Positive le utility (+0,7%), con il gas che rialza la testa a causainterruzioni in Norvegia.