Anche i Paesi Bassi autorizzano Kiev a usare gli F-16 in territorio russo | Non può esserci un limite all’autodifesa

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo la Danimarca,l’Olanda conferma chepotràgli F-16 per colpire in. “Se hai il diritto, non ci sono limiti per l’uso delle armi. Questo è un principio generale”, ha detto la scorsa settimana la ministra degli Esteri olandese, Hanke Bruins Slot, al summit Nato di Praga. Ieri lo ha confermatola ministra della Difesa, Kajsa Ollongren, in un’intervista a Politico a margine della conferenza Shangri-La Dialogue a Singapore. Gli olandesi forniranno 24 caccia F-16 a, dovrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno. La scorsa settimana, il primo ministro belga Alexander De Croo aveva sottolineato che i 30 aerei da combattimento donati da Bruxelles anon sarebbero stati autorizzati a compiere azioni in