Fonte : sportface di 3 giu 2024

Si parte da lunedì 3 giugno con ben tre sfide in programmaPer l’Italia bisogna aspettare domani, 4 giugno, per il test contro la Turchia a Bologna Lunedì 3 giugno Ore 19:00, Croazia-Macedonia del Nord (Sky Sport Max e in streaming su NOW) Ore 20:45, Germania-Ucraina (Sky Sport Uno e in streaming su NOW) Ore 20:45, Inghilterra-Bosnia Erzegovina (Sky Sport Calcio, Canale 20 e in streaming su NOW) Amichevoli oggi lunedì 3 giugno 2024: programma, orari, tv e streaming SportFace.

Amichevoli oggi lunedì 3 giugno 2024 | programma orari tv e streaming