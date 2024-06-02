Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 09:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA, E SULLE DIRAMAZIONE Roma NORD E Roma SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 8+700 AL KM 17+000 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 3 LUGLIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 08:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: A ROMA SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 7. 00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA CARDUCCI E IN VIA DIAZ; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CIVITAVECCHIA, A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA LINEA FL5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI PISA CENTRALE, FINO ALLE ORE 8 ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA VITTORIA, AD ECCEZIONE DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA: A ROMA SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE ORE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN IDREZIONE ROMA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma