Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA ORTE E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E CARSOLI ORICOLA, E SULLE DIRAMAZIONE ROMA NORD E ROMA SUD TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER LA A1, ANCHE QUI RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL DAL KM 8+700 AL KM 17+000 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO: SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 3 LUGLIO.

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 09 | 30