Torre Maura Arrestato rapinatore seriale di supermercati

(Di domenica 2 giugno 2024) CRONACA DI ROMA – Un 52enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è statodai carabinieri per aver minacciato una cassiera di un supermercato con una pistola e per essere fuggito con una Fiat 600. Il fatto è avvenuto a Tor Vergata, dove i carabinieri hanno ricevuto una chiamata di emergenza segnalando una rapina a mano armata in un supermercato. Ilha rubato 650 euro minacciando un’impiegata con una pistola giocattolo senza tappo rosso. Dopo la rapina, è scappato con una Fiat 600 come riferito dai testimoni. I carabinieri lo hanno rintracciato sotto casa sua a, dove hanno trovato e sequestrato l’arma utilizzata. Potrebbe essere lo stesso individuo che ha commesso diverse rapine neidella periferia est di Roma nel 2023.