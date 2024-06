Rispetto tutti i candidati dem ma con Tarquinio non mi trovo La verità di Nardella

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024)del Pd, ma non mi riconsu determinate posizioni.sbagliato, ad esempio, uscire dalla Nato, così come considero la legge 194 una conquista di libertà per». A dirlo Dario, sindaco di Firenze e candidato alle europee nella circoscrizione del Centro Italia.A Bruxelles esporterà il modello Firenze? Il suo appello è rivolto anche a quegli amministratori, talvolta dimenticati? «I sindaci possono contribuire in maniera straordinaria alle politiche europee. Dal Covid, le città sono state le più colpite dal punto di vista economico e sociale, ma sono rimaste ai margini delle decisioni. Se sarò eletto, lavorerò subito alla proposta di un fondo urbano europeo per lo sviluppo delle città e di uno sportello gratuito di supporto sui fondi europei per i piccoli Comuni».