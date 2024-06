Riconoscere lo Stato di Palestina mi sembra l’unica soluzione | cosa aspetta il governo italiano?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Oltre 200 feriti e 45 esseri umani bruciati vivi in due giorni: uomini, donne e bambini senza alcuna colpa, per mesi sfuggiti ai bombardamenti a Gaza e poi deliberatamente uccisi in una tendopoli a Rafah, proprio in quella zona che eradetto loro essere sicura. Possiamo chiamarlo massacro, annientamento, strage, sterminio, pulizia etnica, genocidio: il risultato non cambia. È umanità cancellata, è una terra cancellata. Sono città, storie, voci cancellate. È speranza cancellata intenzionalmente. Il modo in cui certamente non possiamo chiamarlo è “tragico incidente”, come sempre fa Netanyahu quando i suoi crimini atroci sollevano la rabbia del mondo. Un crimine di guerra non è mai un incidente. È una scelta deliberata, scellerata, colpevole e terrorista.