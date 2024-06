Proseguono le ricerche dei dispersi nel Natisone il dolore delle famiglie

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - La notte non ha portato novità sulla tragedia di Premariacco dove venerdì scorso tre giovani sono stati inghiottiti dalle acque in tumulto del fiumein piena. I Vigili del fuoco hanno operato senza soste anche con l'oscurità nel tentativo di tenere aperta la flebile fiammella di speranza di trovare ancora vivi Patrizia Cornos di 20 anni, Bianca Doros di 23 e Cristian Casian Molnar di 25. Ma sinora ogni sforzo è stato senza esito. Questa mattina ilè meno impetuoso rispetto ai giorni scorsi con il livello sceso di oltre tre metri. Potrebbe essere questo un fattore importante per l'attività dei soccorritori. Numerosi abitanti della zona sono già sul posto nella speranza di poter assistere ad un recupero. Vigili del fuoco e Protezione civile, con le squadre specializzate di terra, acqua e cielo, continuano senza sosta da ormai oltre quaranta ore a cercare i tre ragazzi.