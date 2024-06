Muore un protagonista assoluto del campionato italiano lutto nello sport

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024)in, in una situazione tragica è morto quello che è stato undel. Un incidente stradale lo ha portato via troppo presto Una notizia tragica arrivata dall’America e che sconvolge il mondo dello. Un incidente stradale si è portato via a soli 33 anni il cestista Drew-Gordon, fratello di Aaron, giocatore di Denver. Addio a Gordon (AnsaFoto) – Ilveggente.itGordon ha avuto un passato in Italia, alla Dinamo Sassari. E l’annuncio della scomparsa è stata dato dall’agente del giocatore – si legge su Euro– Calvin Andrews. In questa stagione aveva giocato in Giappone Gordon, mentre in Italia il suo passato è tra il 2013 e il 2014. In Sardegna ha vinto una Coppa Italia, il primo titolodel club, raggiungendo inoltre gli ottavi di finale di Eurocup e le semifinali scudetto.