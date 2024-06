Milei a Bukele ' cosa si prova ad essere rieletti?'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "si?", è stata la domanda che il presidente dell'Argentina, Javier, ha rivolto al capo di Stato di El Salvador, Nayib, in un incontro dopo la cerimonia di investitura per il secondo mandato, a San Salvador. Il salvadoregno ha risposto che la rielezione era necessaria perché "il tempo non è mai abbastanza" per attuare per riforme profonde. "Quando si iniziano a vedere i frutti finisce il mandato. I frutti devonoamministrati", ha detto. "Anche noi stiamo remando, ma per fortuna funziona", ha rispostosorridendo. .