Mara Venier farà Domenica In 2025? la sua risposta definitiva anche ai rivali

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 2 giugno 2024)ha confermato ufficialmente cheInse non ha ancora firmato un contratto. La conduttrice ne ha parlato in un’intervista al Messaggero spiegando che nonostante avesse manifestato più volte l’intenzione di lasciare il programma, condurràla prossima edizione.inoltre ha smentito di aver ricevuto proposte da NOVE e ha sottolineato che quelli che erano già pronti a sostituirla dovranno aspettare ancora un po’. Nell’intervista a Il Messaggeroha spiegato che l’ad Roberto Sergio, al quale è legata da un rapporto di grande amicizia, le ha chiesto di rimanere. La conduttrice ha ammesso che avrebbe voluto archiviare questa lunga esperienza, per trascorrere più tempo con suo marito Nicola Carraro e la sua famiglia, che tra l’altro l’anno scorso è stata colpita da un grave lutto (la morte del marito di sua figlia Elisabetta Ferracinii) ma alla fine ha cambiato di nuovo idea e ha dichiarato: “DiIn è il mio tallone d’Achille.