L’addio freddo della Rai per Amadeus l’ovazione in studio per l’ultima puntata | ma non c’è nessun dirigente per salutarlo – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024)ha scelto «Due vite» di Marco Mengoni come sottofondo per il suodi addio alla Rai. In un post su Instagram, il conduttore ha diffuso un filmato in cui passa in rassegna tutti i collaboratori con cui ha lavorato fino aldi Affari tuoi. Ieri sera 1 giugno è andata in ondasu Rai1, con l’applauso del pubblico inche lo ha omaggiato con una standing ovation e acclamandolo già in apertura. Nelle storie su Instagram,ha pubblicato alcunidietro le quinte deltrasmissione. In uno dei, che lui stesso rivela sono girati dalla moglie Giovanna Civitillo, il conduttore fa un bilancio con la sua truccatrice: «Questi cinque anni tutto bello tutto fantastico, Soliti Ignoti, Affari tuoi, capodanno, Sanremo, Lotteria Italia…tutto con questa donna qua».