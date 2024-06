Inaugurata la Via dei Brentatori Quaranta chilometri da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Primo taglio del nastro ieri mattina della Via dei. In via dei Pignattari a Bologna, dove sin dal Medioevo c’era la sede della Confraternita dell’Arte dei, è stato dato il via ufficiale a questo nuovo cammino che da Piazza Maggiore porta sino alla Rocca dei Bentivoglio a Bazzano-Valsamoggia e che si aggiunge ai cammini più famosi come la Via degli Dei e la Via della Lana e della Seta. "Alla Rocca di Bazzano il 23 giugno prossimo ci sarà il secondo taglio del nastro per il percorso all’incontrario", ha annunciato ieri mattina Maria Grazie Palmieri, presidente della Confraternita dei, che ha tagliato il nastro assieme a Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena, e ad Elena Selmo, responsabile di ’Succede solo a Bologna’, l’associazione che ha curato il percorso di questo cammino, e ad una nutrita schiera di assessori al Turismo dei cinque Comuni dell’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia (Casalecchio, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte san Pietro e Valdamoggia), il cui territorio è attraversato dalla Via dei