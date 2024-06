Il senso delle alleanze e dell’autodifesa nel mondo delle nuove guerre La riflessione di Nones Iai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Il dibattito sul diritto all’autodifesa dell’Ucraina aperto dal segretario generale della Nato Stoltenberg sta dimostrando quanto sia ancora limitata la consapevolezza che con l’attacco russo del 24 febbraio 2022 si sia chiuso un capitolo della storia iniziato con la fine della Seconda Guerra Mondiale e se ne sia aperto un altro dalla trama difficilmente prevedibile. Ilè radicalmente cambiato perché sono venuti meno alcuni punti fermi che erano le basi di quello precedente: si sta combattendo una guerra vera ancorché circoscritta, per di più per la prima volta di nuovo in Europa, anche se la si continua a camuffare come una “operazione militare speciale”; si è infranto con la forza militare il principio del rispetto dei confini territoriali; si conducono operazioni militari contro la popolazione ucraina in contrasto con la normativa internazionale; si rivendica il diritto ad impedire al popolo ucraino di decidere autonomamente da chi vuole essere governato e di scegliere altrettanto autonomamente di quale organizzazione internazionale far parte.