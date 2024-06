Finali giovanili di pallacanestro Ma che bravi i ragazzi del Matelica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Terminata la stagione della prima squadra, si accendono i riflettori sul settore giovanile della Halley, fiore all’occhiello dell’entroterra maceratese. Ebbene il Club ha conseguito due ottimi traguardi. Il primo, in ordine di tempo, è stato il successo nel torneo regionale Under 13 Silver. Vincendo il doppio confronto con il Bees Pesaro, la Vigor infatti si è assicurata il titolo marchigiano. Forte del +30 dell’andata (92-62 il risultato della prima partita giocata al palasport matelicese di Borgo Nazario Sauro), la giovane formazione biancorossa ha resistito al tentativo di rimonta deicoetanei pesaresi. Alla "Pirandello" ha prevalso il Bees, ma con uno scarto che non ha permesso loro di ribaltare il risultato della prima gara (55-53).