Endless Love streaming replica puntata del 2 giugno 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 2 giugno 2024) Doppio appuntamento oggi – domenica 2– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 99 e 100 trasmessi da Canale 5 in. Nihan chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare a causa delle sue scelte passate. Tarik confessa a Kemal di essere stato lui ad uccidere Karen. Tarik si trova in una centrale di polizia per essere interrogato in merito all’omicidio di Karen. L’intera famiglia, molto preoccupata per lui, lo raggiunge. .