Cerimonia a Cassano d’Adda per i 20 anni di fedeltà alla divisa da carabiniere

(Di domenica 2 giugno 2024) Consegnati gli attestati di benemerenza per il superamento dei 20di iscrizione al sodalizio dell’Anc di, 48 dei 124 tesserati hanno ricevuto dal presidente dell’Associazione nazionale carabinieri cassanese Enrico Gomiero l’Attestato difirmato dal presidente nazionale della Anc. "Grande festa ieri con tutti i soci e i loro familiari. Con loro presenti anche i carabinieri in servizio nella tenenza diaccompagnati dal vicecomandante maresciallo Checchia, vertici della Associazione nazionale carabinieri, per la Lombardia l’ispettore regionale generale Nazzareno Giovannelli e il coordinatore provinciale tenente Alvise Gorla". Riconoscimenti che sottolineano ladi chi ha scelto di essere al servizio degli altri.