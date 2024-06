Sul bus dell’Atalanta tra lo striscione per le vittime del Covid e i cori strampalati degli olandesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Bergamo. Nella serata di delirio nerazzurro c’è spazio anche per un momento toccante. Quando il pullman scoperto con a bordo gli eroi di Dublino arriva all’altezza di piazza Della Repubblica qualcuno tra la folla porge ai giocatori unoche loro espongono senza pensarci due volte. Recita così: “Famigliaridel, questa coppa è anche per voi”. Sarebbe irrispettoso pensare che la vittoria di un trofeo calcistico possa allievare il dolore di chi ha perso un proprio caro nel periodo della pandemia, ma certamente questo successo, come ha detto anche il Gasp nelle interviste dopo la finale, quantomeno ha donato loro un sorriso. Questa Europa League se non può rappresentare di certo un risarcimento, è in qualche modo il riscatto di una città e una provincia che quattro anni fa di questi tempi vivevano uno dei momenti più bui della loro storia, e che venerdì sera si è ritrovata in strada per assistere a un altro evento storico, ma stavolta gioioso.