Star Trek | Discovery la spiegazione del finale di serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024), ladeldiha raggiunto la fine del suo viaggio. Dopo aver debuttato nel 2017,è riuscita a durare cinque stagioni, il che sta diventando una rarità nell’era dello streaming (e ironicamente segna la durata di una missione quinquennale sotto la Flotta Stellare).ha anche contribuito a dare il via alla rinascita diin televisione, concome: Picard e lo spin-off: Strange New Worlds, quindi vederla finire dopo tutto questo tempo è piuttosto agrodolce. Nonostante le circostanze,era determinata a concludere il suo ultimo viaggio in grande stile: il capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) ha rintracciato la tecnologia appartenente ai Progenitori, una razza di esseri che ha seminato l’universo con la vita intelligente.