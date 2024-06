Siamo in lacrime La notizia su Amadeus è arrivata Tutti la aspettavano ma è stato un vero colpo basso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) La: staseracondurrà l’ultima puntata di Affari tuoi su Rai Uno. Dopo aver ripreso il celebre gioco dei pacchi e averlo riportato a oltre sei milioni di spettatori, il conduttore dice addio alla trasmissione e alla Rai, annunciando il suo passaggio al canale Nove dal prossimo autunno per nuovi progetti. Intanto dilaga la commozione del pubblico. La decisione didi non rinnovare il contratto con la Rai e trasferirsi al canale Nove ha lasciato il pubblico in un misto di tristezza e attesa. Il conduttore stesso ha espresso il suo sentimento di commozione, dichiarando qualche giorno fa: “Sono le ultime puntate, ho un’età e mi commuovo facilmente”. Durante l’ultima puntata, già registrata,dedicherà sicuramente un saluto speciale ai telespettatori.