Sei giorni sette notti | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 1 giugno 2024) Sei: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, sabato 1 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sei(Six Days, Seven Nights),del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Robin è una pignola, svitata e stressatissima redattrice di una rivista di New York. Il suo fidanzato Frank Martin le organizza una vacanza di seiin un arcipelago tropicale con l’intenzione di chiederle di sposarlo. Qui incontrano Quinn Harris, uno spensierato pilota che vive una vita fin troppo tranquilla con la sua ragazza Angelica, trasportando passeggeri e merci su un vecchio aeroplano. Robin e Frank salgono sull’aereo di Quinn, che li trasporta sull’isola di Makatea, meta della loro vacanza.