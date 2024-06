Se l’operaio diventa fashion influencer | il workwear conquista tutti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è una nuova moda, abbastanza inaspettata. Si tratta dell’abbigliamento da operaio, il cosiddetto. Che non è più relegato all’ambito lavorativo, ma ha ispirato e continua a ispirare anche l’alta moda. Gilet, pantaloni cargo con tasche, tessuti tecnici influenzano e continueranno a influenzare la moda dii giorni. E moltissimi appassionati non si limitano ai grandi brand di moda o al fast, ma stanno cominciando a servirsi di questi particolari capi nei negozi specializzati, che si stanno già trasformando in vere e proprie boutique. Come abbinare ilalla vita dii giorni Storicamente, i tessuti nati come tecnici sono entrati nella nostra quotidianità. Questo è accaduto con il denim, che da materiale per divise di fabbrica èto uno dei capi più utilizzati al mondo.