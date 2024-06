Pavia estorsione al don per i messaggi | arrestata 35enne conosciuta su sito d' incontri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 - Una prima volta ha pagato, 500 euro in contanti, ma alla seconda richiesta di denaro ha raccontato tutto alla polizia, che ha organizzato la 'trappola' e fatto scattare l'arresto in flagranza. Un sacerdote, di poco meno di 40 anni, che presta servizio in una parrocchia in città, ha denunciato il ricatto che stava subendo da parte di una donnasu una chat di. M.R.B.,di nazionalità romena, è accusata del reato di: l'arresto della polizia è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa del processo fissato per il prossimo ottobre. La vicenda aveva preso il via circa un mese fa, quando il sacerdote aveva ottenuto il numero di cellulare dellasu undi