Parla il doppio ex Spinelli | Che finale Fabo-Avellino

(Di sabato 1 giugno 2024) Per Valeriolaplayoff fra Montecatini esarà una specie di derby del cuore. L’ex funambolo di Pozzuoli, oggi allenatore, è un idolo nella città irpina, dove ha giocato dal 2010 al 2014 indossando la canotta della Sidigas negli anni della Serie A, allo stesso tempo è stato il mattatore assoluto dell’ultimaper la promozione in A2 giocata (e vinta) da Montecatini, nel 2003 contro Soresina., che ricordo ha degli anni in rossoblù? "Ho un bellissimo ricordo, perché quella era una squadra veramente fortissima, tanto è vero che restammo in testa alla classifica per tutto il campionato di B1 e l’anno successivo in A2 con pochi ritocchi diventammo una contender per la Serie A". Montecatini e: due città che vivono una situazione particolare, entrambe con due rappresentanti cestistiche.