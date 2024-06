Napoli-Conte ci siamo | spunta la data di firma e annuncio l’aggiornamento di Sky

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) In arrivo importanti notizie riguardo l’ufficiale del tecnico salentino, ultimi momenti di attesa per il popolo partenopeo. Giorni di grandissimo entusiasmo per i tifosi delche attendono l’ufficiale di Antonio. Il tecnico leccese guiderà la formazione azzurra – almeno – fino al 2027, per l’ex Inter è pronto un ricco contratto e un coinvolgente progetto tecnico. La notizia è stata accolta con tripudio dall’intero popolo napoletano che sognava l’arrivo di, ritenuto il profilo ideale per cancellare il pessimo rendimento dell’ormai conclusa stagione. L’allenatore ha sempre raggiunto ottimi risultati durante la propria carriera, la mentalità vincente del salentino è notevole. Adesso i tifosi partenopei attendono unicamente il tweet di Aurelio De Laurentiis, attenzione perché arrivano notizie in merito al possibile giorno dellasul contratto e del conseguente: ufficialità prevista tra martedì e mercoledì.