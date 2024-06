Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

Lo ha detto Giorgia Meloni , premier e leader di FdI, dal palco della chiusura della campagna elettorale per le Europee del suo partito,. . . A «quelli che rimangono in silenzio se una donna viene insultata da un uomo e poi si scandalizzano se quella donna si difende», «io voglio chiedere questo: ma vale solo per me perché io sono una donna di destra e lui un uomo di sinistra o vale per tutte le donne?».

Meloni torna sulla risposta a Vincenzo De Luca | Sono una donna che non si sottomette