Licenziata dopo lo stupro La manager era diventata ' inefficiente'

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Unodi gruppo le è costato il posto di lavoro. Unadi 32 anni è stata infattiper "giusta causa". Tutto è iniziatouna serata in un locale dei Navigli di Milano. La donna è stata stuprata per una notte intera da tre ragazzi che considerava suoi amici. Era il 21 marzo 2023 e tutti avevano esagerato con l'alcol. I responsabili della violenza furono identificati e arrestati dai carabinieri. La vittima, torinese, finì in ospedale. Secondo quanto riportato da la Stampa,sei mesi in malattia, tra ricoveri in ospedale e sedute da psicologi e psichiatri, con i famigliari che temevano si suicidasse, la ragazza provò a tornare al lavoro a settembre. Non ce la faceva, aveva ancora bisogno di cure. Alternava momenti di ottimismo ad altri di profonda tristezza.