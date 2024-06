Fonte : ilgiorno di 1 giu 2024

A Olmo al Brembo, Francantonio e Leonardo apriranno le porte della loro azienda agricola “Mondo Asino” per un “Pomeriggio con gli asinelli”. La giornata conclusiva della rassegna, domenica 2 giugno, vedrà come prima attività “Tra borghi e natura”, una passeggiata a Valtorta guidata dall’esperto Marco Orfino, alla scoperta dei profumi e delle caratteristiche del bosco in primavera.

Le Erbe del Casaro | un fine settimana alla scoperta della Valle Brembana tra natura borghi e sapori