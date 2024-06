Jesi piange Mario storico parrucchiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) La comunitàBaldi,no. Aveva 76 anni ed è morto giovedì dopo aver lottato a lungo ma con grande tenacia contro un male. Il suo salone "Coiffeur" in pieno centro, in via Cavour all’angolo con vicolo Saffi era molto conosciuto e ad apprezzato per la professionalità ma anche per la simpatia del padrone di casa.Baldi,dalla battuta sempre pronta, ha lasciato la sua attività un anno e mezzo fa alle sue dipendenti che hanno portato avanti il salone. Lui ha provato a godersi la pensione, ma il male non gli ha lasciato purtroppo scampo. Ultimamente le sue condizioni si sono particolarmente aggravate fino al decesso di giovedì. Lascia nel dolore la moglie Orietta, le figlie Jessica e Jennifer, la sorella Anna Maria, i nipoti e tanti amici e clienti.