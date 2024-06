Isola dei Famosi 2024 Edoardo Stoppa teme di non riuscire a vincere | la strategia per la finale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladell’attuale edizione dell’deiè fissata a mercoledì 5 giugnoe ora cresce la curiosità di scoprire il vincitore o la vincitrice. Arrivati a pochi giorni dal traguardo, i naufraghi non intendono lasciare l’Honduras proprio adesso, motivo per cui le strategie incominciano a farsi più evidenti.è il favorito alla vittoria, ma nelle ultime dirette sono salite le quotazioni diFranco ed ecco che ora l’inviato di Striscia La Notizia avrebbe in mente un piano per eliminare il suo “avversario”.deiFranco? Con ladell’deiche si avvicina, i telespettatori si chiedono chi riuscirà a spuntarla. I sondaggi dei bookmakers sembrano essere chiari:è il candidato numero uno alla vittoria, seguito immediatamente daFranco e Aras Senol.