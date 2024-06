Io e te solo sesso e amore su un’isola deserta chiuse le indagini su Di Vella | il docente di Torino accusato di violenza sessuale sulle specializzande

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024)lesuluniversitario Giancarlo Di, 51 anni ed ex direttore della Scuola di specializzazione di Medicina legale dell’Università didi, stalking e falso ideologico nei confronti di alcune studentesse. Gli abusi denunciati risalgono agli anni tra il 2017 e il 2022. Secondo quanto emerso dagli atti investigativi, il professor Diavrebbe costretto cinque studentesse a subire comportamenti sessuali non consensuali, tra cui spinte contro mobili, abbracci non richiesti e commenti di natura. Le giovani hanno poi riferito di carezze non appropriatespalle e sul collo e avrebbe toccato loro sui glutei. In alcuni casi, il professor avrebbe proposto rapporti sessuali e avrebbe fatto pressionistudentesse per ottenere favori sessuali.