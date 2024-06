Investimenti | mercato ETF trainato dalla lungimiranza dei giovani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) Iunder 34 rispetto alle generazioni precedenti sono più propensi al risparmio e anche se hanno i redditi e il valore patrimoniale più bassi registrati in Italia negli ultimi decenni (inferiore dell’8% nel 2020, secondo la Banca d’Italia, se confrontato con quello del 2006) hanno ben chiara l’importanza di investire per garantirsi un futuro e provvedere autonomamente alla loro pensione. Paragonati a chi li ha preceduti si distinguono per autonomia e consapevolezza nelle scelte di investimento e per attenzione alla sostenibilità. È quanto emerge dall’analisi di Scalable Capital, piattaforma che democratizza l’accesso agli, che confronta oggi il comportamento di nuove (under 35) e vecchie (over 55) generazioni per capire differenze e similitudini.